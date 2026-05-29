"Za neke postoji traka za preticanje" Austrija i Grčka guraju Zapadni Balkan u EU, ali su zbog Ukrajine povukle ručnu: "Ne može jedni preko reda, a drugi da čekaju"

Austrijska ministarka Klaudija Bauer ističe da isti uslovi i pravila moraju važiti za sve oko ulaska u EU Grčka podržava evropski put Ukrajine i Moldavije, ali naglašava da to ne sme biti na štetu Zapadnog Balkana Hoće li Ukrajina ući u Evropsku uniju (EU) preko reda, dok Srbija i region čekaju pred vratima? Ako se pitaju Austrija i Grčka - ne. One su, zajedno sa još nekim članicama EU, stale u odbranu zemalja Zapadnog Balkana i insistiraju na tome da region ne sme