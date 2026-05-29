Kolegijum Nova.rs o prodaji ANN: Mi smo garant uređivačke politike, dok smo tu neće biti promena

Uređivačka politika portala Nova.rs neće pretrpeti nikakve spolja nametnute promene, a garant za to su novinari i urednici koji danas čine redakciju i koji su redakciju gradili od februara 2020. godine, saopšteno je danas sa uredničkog kolegijuma redakcije.

Ovakav stav potvrda je istih uređivačkih i novinarskih kriterijuma koji se neguju u redakciji portala Nova.rs od osnivanja, a dolazi nakon saopštenja United grupe u kojem se potvrđuje da je Adria news network (ANN) – brend pod kojim su i Nova.rs i dnevne novina Nova, zajedno sa redakcijama N1, TV Nova, Danasa i Radara radili od upravljačkih promena izvršenih u februaru ove godine – prodat investicionoj grupi „Alpac capital“. Nova.rs će nastaviti praksu kritičkog