Direktor policije potvrdio da se srušio policijski helikopter

Direktor policije Dragan Vaseljević je danas potvrdio da se srušio policijski helikopter prilikom trenažnog leta i da su dva pilota na kućnom lečenju.

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravka Ponoš je danas na sednici skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove rekao da vrh policije krije od javnosti da je tokom trenažnog leta pao višenamenski helikopter „Gazela“ vredan pola miliona evra „Ove godine vam je pao helikopter, ‘Gazela’ vam se ulupala na trenažnom letu, potpuno uništena, dvoje ljudi povređeno. Krijete to od javnosti. Pola miliona evra ste slupali i krijete to od javnosti Srbije. Zar