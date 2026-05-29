Još jedan favorit izbačen na Rolan Garosu: Peti teniser sveta bez osvojenog seta u drugom kolu

Najveće iznenađenje dana na Rolan Garosu svakako jeste poraz prvog tenisera sveta Janika Sinera.

Međutim, to nije jedini iznenađujuć rezultat u četvrtak. Belgijski teniser Rafael Kolinjon plasirao se u treće kolo Otvorenog prvenstva Francuske, pošto je u Parizu pobedio petog igrača sveta Bena Šeltona sa 6:4, 7:5, 6:4. Kolinjon, 62. igrač sveta, savladao je američkog tenisera za dva sata i jedan minut. Jedini brejk u prvom setu viđen je u sedmom gemu, dok je Kolinjon do ključne prednosti u drugom delu igre došao u 11. gemu. Kao i u prva dva seta Kolinjon je i u