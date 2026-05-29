Netanjahu naredio vojsci da ignoriše prekid vatre i zauzme 70 odsto Pojasa Gaze

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je danas izjavio da je naredio vojsci da zanemari uslove prekida vatre koji je na snazi od oktobra, i da „preuzme kontrolu“ nad 70 odsto Pojasa Gaze, prenela je danas izraelska televizija.

Prekid vatre, postignut uz posredovanje SAD, postignut je u oktobru 2025. godine, uspostavio je demarkacionu „Žutu liniju“ koja je ostavila 53% Gaze pod izraelskom vojnom kontrolom. „Trenutno držimo Hamas za gušu. Kontrolisali smo 50 odsto teritorije Pojasa Gaze, a od kada je primirje stupilo na snagu prešli smo na 60 odsto i moja direktiva je da idemo na 70 odsto“, rekao je Netanjahu. Prekid vatre je stupio na snagu dve godine posle početka rata 7. oktobra 2023.