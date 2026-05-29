Netanjahu naredio vojsci da ignoriše prekid vatre i zauzme 70 odsto Pojasa Gaze

Danas pre 11 sati  |  Beta
Netanjahu naredio vojsci da ignoriše prekid vatre i zauzme 70 odsto Pojasa Gaze

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je danas izjavio da je naredio vojsci da zanemari uslove prekida vatre koji je na snazi od oktobra, i da „preuzme kontrolu“ nad 70 odsto Pojasa Gaze, prenela je danas izraelska televizija.

Prekid vatre, postignut uz posredovanje SAD, postignut je u oktobru 2025. godine, uspostavio je demarkacionu „Žutu liniju“ koja je ostavila 53% Gaze pod izraelskom vojnom kontrolom. „Trenutno držimo Hamas za gušu. Kontrolisali smo 50 odsto teritorije Pojasa Gaze, a od kada je primirje stupilo na snagu prešli smo na 60 odsto i moja direktiva je da idemo na 70 odsto“, rekao je Netanjahu. Prekid vatre je stupio na snagu dve godine posle početka rata 7. oktobra 2023.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Netanjahu: Preuzećemo kontrolu nad 70 odsto Pojasa Gaze

Netanjahu: Preuzećemo kontrolu nad 70 odsto Pojasa Gaze

Vreme pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Ukrajina korak bliže ka dobijanju i nabavci švedskih borbenih aviona JAS-39 Gripen

Ukrajina korak bliže ka dobijanju i nabavci švedskih borbenih aviona JAS-39 Gripen

Tango Six pre 14 minuta
Nebenzja: Napadom u Starobeljsku ukrajinske vlasti pokazale svoju terorističku suštinu

Nebenzja: Napadom u Starobeljsku ukrajinske vlasti pokazale svoju terorističku suštinu

RTV pre 14 minuta
Upražnjena je jedna od ključnih funkcija u SAD: Ko su kandidati za naslednika Tulsi Gabard na mestu šefa Nacionalne…

Upražnjena je jedna od ključnih funkcija u SAD: Ko su kandidati za naslednika Tulsi Gabard na mestu šefa Nacionalne obaveštajne službe SAD?

Danas pre 14 minuta
Kina na sednici SB UN o Ukrajini pozvala strane da sukob rešavaju pregovorima

Kina na sednici SB UN o Ukrajini pozvala strane da sukob rešavaju pregovorima

RTV pre 9 minuta
Meljnik: Tvrdnje Moskve o Starobeljsku deo propagandnog narativa

Meljnik: Tvrdnje Moskve o Starobeljsku deo propagandnog narativa

RTV pre 14 minuta