Reagovao vrh EU: Moskva još jednom prešla crvenu liniju

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta osudili su danas najnovije poteze Rusije, ističući da je Moskva još jednom prešla crvenu liniju pošto je tokom noći ruski dron pogodio stambenu zgradu na istoku Rumunije.

Ruski dron pogodio je naseljenu oblast u Rumuniji, civili su povređeni na teritoriji Evropske unije (EU), istakla je Fon der Lajen, preneo je Politiko. Ona je najavila novi pritisak na Mosku kako bi zaustavila rat i dodala da se priprema 21. paket sankcija protiv Rusije. Košta je naglasio da je ruska eskalacija na teritoriju EU neodgovorna i nesmotrena. Najoštrije osuđujem narušavanje vazdušnog prostora Rumunije i međunarodnog prava poručio je on. Napad dronom na