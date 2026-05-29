(VIDEO) Radnički treći put nadigrao Novi Beograd za titulu prvaka Srbije: Navijači ponovo izviždali Šapića i „pumpali“…

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca su šampioni Srbije u vaterpolu, nakon što su i u trećem meču finalne serije pobedili kao domaćini Novi Beograd rezultatom 11:8 (3:2, 2:2, 3:1, 3:3).

Radnički je u prvom meču u Kragujevcu slavio sa 15:10, dok je na Novom Beogradu bio bolji rezultatom 13:11, pa je tako sa maksimalnih 3:0 odbranio titulu šampiona. U prvoj deonici nije bilo golova u prvih četiri minuta, a pogotkom Angelosa Vlahopulosa domaćin je pred drugu četvrtinu imao prednost 3:2. U nastavku se na golu ekipe iz Kragujevca istakao Radoslav Filipović, dok je s druge strane raspoložen bio Miloš Ćuk pa je na poluvremenu ponovo Radnički imao