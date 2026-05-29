Vreme danas nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano

U Srbiji će danas nakon svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, mestimično i pojačan, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od sedam stepeni do 13, a najviša od 23 do 27 stepeni. U Beogradu će takođe nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od 10 stepeni do 13, a najviša oko 26 stepeni.