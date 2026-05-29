Helikopter se srušio – ili možda nije?! Vasiljević odgovorio šta se desilo sa policijskom „gazelom” 26. maja

Direktor policije Dragan Vasiljević potvrdio je danas na sednici skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove da se pre nekoliko dana srušio jedan helikopter MUP-a Srbije i naveo da su povređena dva pilota, ali da nemaju ozbiljnije povrede i nalaze se kod kuće.

Vasiljević je rekao i da je do incidenta došlo prilikom prizemljenja helikoptera. – Ja mogu da kažem zarad istine, da se na jednom trenažnom letu i trenažnoj obuci, prilikom prizemljenja, helikopter, ako ćemo da prihvatimo reč pao, nije pao, tu se srušio. Tehnička pitanja, da li nisu ili jesu. Videćemo šta se desilo – rekao je Vasiljević. On je rekao i da piloti nisu zadobili ozbiljnije povrede. – Kući su, nisu ni na bolničkom lečenju. A videćemo šta je uzrok,