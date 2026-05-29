NBA liga: San Antonio izjednačio na 3:3 protiv Oklahome u finalu Zapada

Košarkaši San Antonija izjednačili su na 3:3 protiv Oklahome u finalu Zapadne konferencije NBA lige i izborili "majstoricu" pošto su kao domaćini pobedili aktuelnog šampiona rezultatom 118:91.

Viktor Vembanjama je bio najefikasniji u domaćem timu sa 28 poena i 10 skokova. Pratili su ga ruki Dilan Harper sa 18 i Stefon Kasl sa 17 poena i devet asistencija. U redovima Oklahome MVP Šej Gildžes-Aleksander je stao na samo 15 poena uz očajan šut iz igre - 6 od 18. Džared MekKejn je imao 13, a Kejson Volas 11 poena. Srpski košarkaš Nikola Topić igrao je šest minuta i za to vreme promašio jedini pokušaj za tri poena, zabeležio jednu ukradenu loptu i napravio