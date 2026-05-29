Skok cene benzina u narednih sedam dana, evrodizel niži za 3 dinara

BEOGRAD: Litar evrodizela će u narednih sedam dana iznositi 222 dinara, a litar benzina 196 dinar, saznaje Tanjug.

U odnosu na prošlu nedelju, evrodizel je pojeftinio tri dinara, a benzin je poskupeo za tri dinara. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.