Cene goriva stabilne: Šta će biti sa tržištem ukoliko dođe do primirija sa Iranom?

Cena litra evrodizela u Srbiji iznosiće 222 dinara, dok će cena iste količine benzina biti 196 dinara.

To znači da je u odnosu na prošlu nedelju evrodizel pojeftinio, dok je benzin poskupeo za tri dinara. O energetskoj situaciji u Srbiji, ali i pregovorima o kupovini ruskog udela u NIS-u, razgovarali smo sa počasnim predsednikom Unije poslodavaca Srbije Nebojšom Atanackovićem. "Osnovna neizvesnost odnosi se na to šta će se dešavati sa NIS-om, koji predstavlja veoma značajan privredni faktor i koji nam garantuje određenu stabilnost kada je reč o cenama derivata“,