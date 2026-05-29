Gradonačelnik Galaca: Osuđujem svaki napad, situacija pod kontrolom nakon pada drona

Gradonačelnik rumunskog grada Galaca Jonuc Pukeanu saopštio je danas da je situacija u tom gradu pod kontrolom i da procene štete još traju, nakon što je ruski dron pao na stambenu zgradu i izazvao eksploziju u kojoj su povređene dve osobe.

On je oštro osudio napad, ističući da je reč o ugrožavanju civila ''u blizini rata koji nije rumunski'', ali čije se posledice, kako je naveo, sve više osećaju. Pukeanu je na Fejsbuku naveo da su sve nadležne službe i dalje mobilisane, uključujući hitne službe, lokalnu upravu, Ministarstvo odbrane Rumunije i druge institucije, kako bi se obezbedila brza intervencija i pomoć građanima, preneo je Juronjuz Rumunija. Daniel MIHAILESCU/AFP/Profimedia "Dragi građani