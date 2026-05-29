Macut: Ugroženim opštinama biće upućeno 165.000 litara flaširane vode

Premijer prof. dr Đuro Macut izjavio je da je na današnjoj sednici Vlade Srbije doneta odluka o dodeli flaširane pijaće vode opštinama i gradovima u kojima je došlo do problema sa vodosnabdevanjem nakon havarije na vodosistemu "Rzav", a u pitanju je 165.000 litara vode.

Macut je posle vanredne sednice Vlade rekao da je Republičkoj direkciji za robne rezerve naloženo da za Grad Čačak obezbedi 120.000 litara vode, za Opštinu Gornji Milanovac 20.000 litara, dok je za Opštinu Lučani predviđena isporuka 25.000 litara flaširane vode kao i da će voda biti isporučena u toku današnjeg i u narednih dva do tri dana. "Posle jučerašnje sednice Kriznog štaba Sektora za vanredne situacije danas je održana sednica Vlade radi donošenja odluke o