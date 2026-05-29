Radovi na mreži: Više ulica u Beogradu danas bez vode
Euronews pre 26 minuta | Autor: Tanjug
Potrošači u pojedinim ulicama beogradskih opština Zvezdara i Barajevo danas će biti bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži.
Potrošači u ulicama Rebeke Vest, Narodnog fronta, od Prvomajske do Marka Tajčevića, Slobodana Lale Berberskog, Bulevaru kralja Aleksandra, od Ustaničke ulice do broja 534 (pijaca Mali Mokri Lug), Prvomajskoj, Bosanskoj i okolnim ulicama bez vode će biti od 08.00 do 20.00 sati. Od 08.00 do 16.00 sati bez vode će ostati potrošači u Ulici Mitkov kladenac od Nikole Grulovića do Cvetanove ćuprije na Zvezdari. Zbog radova "Elektrodistribucije Srbije" i prekida u