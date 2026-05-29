Elektrodistribucija Niš – 29.05.2026

Ogranak Elektrodistribucija Niš radi na redovnom održavanju distributivne elektroenergetske mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika i prevencije kvarova.

Dana 29.05.2026. godine bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama:snabdevanja električnom energijom korisnika i prevencije kvarova. – u vremenu od 09:00 do 14:00: delovi Berbatova; – u vremenu od 15:00 do 17:00: Prvomajska (65), Vojvode Stepe (1). Ogranak Elektrodistribucija Niš radi na sistematskoj zameni brojila sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika. Dana 29.05.2026. godine bez električne energije biće