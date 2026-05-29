Alpak Kapital preuzima medije u pet zemalja regiona, uključujući N1 i Novu S

Međunarodna investiciona grupa Alpak Kapital (Alpac Capital) postigla je dogovor sa Junajted grupom (United Group) o kupovini kompanije Adria News Network (ANN), koja okuplja medije N1, Nova S, Vijesti i Danas.

Kako je preneo portal N1, Alpak Kapital je izabran zbog ponude koja garantuje „očuvanje uredničke nezavisnosti i postojećeg modela upravljanja“. –ANN predstavlja važan dodatak našem portfoliju medija u koje ćemo nastaviti da investiramo kako bismo obezbedili rast i razvoj. U Alpac-u verujemo u neutralno i na činjenicama zasnovano, nezavisno novinarstvo, uz stabilno i održivo poslovanje i finansijske rezultate. To nisu prazne reči – to svakodnevno potvrđuje rad