Država preuzima garancije za kredit: 30 novih vozova za Srbijavoz

Odbor Skupštine Srbije za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava usvojio je danas Predlog zakona o davanju državne garancije u korist banke „Poštanska štedionica“ za izmirivanje kredita „Srbijavoza“, po osnovu nabavke 30 novih elektromotornih vozova za gradsko-prigradski železnički sistem.

Ukupna vrednost kredita iznosi do 5,5 milijardi dinara, uz promenljivu kamatnu stopu koja uključuje jednomesečni belibor i kamatnu maržu od 1,9 odsto godišnje. Rok otplate predviđen je na 10 godina, uz godinu dana grejs perioda, dok će se kredit vraćati u 108 jednakih mesečnih rata. Usvojen je i Predlog zakona o potvrđivanju garancije, između Ministarstva finansija Srbije kao garanta i Dojče banke (Deutsche Bank) AD Španija, kao vodećeg mandatnog aranžera i Dojče