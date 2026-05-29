Direktor policije potvrdio da se srušio policijski helikopter: Povređena dva pilota

Direktor policije Dragan Vasiljević je danas potvrdio da se srušio policijski helikopter prilikom trenažnog leta i da su dva pilota na kućnom lečenju.

foto: Srđan Ilić Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš je danas na sednici skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove rekao da vrh policije krije od javnosti da je tokom trenažnog leta pao višenamenski helikopter "Gazela" vredan pola miliona evra "Ove godine vam je pao helikopter, 'Gazela' vam se ulupala na trenažnom letu, potpuno uništena, dvoje ljudi povređeno. Krijete to od javnosti. Pola miliona evra ste slupali i krijete to od javnosti