Učenici osmog razreda danas završavaju nastavu, završni ispiti od 15. do 17. juna

Učenici osmog razreda završavaju danas školsku godinu, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15, 16. i 17. juna, predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Prema Planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, kako navode iz Ministarstva prosvete, završava nešto više od 64.400 osmaka.

Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg, jezika učenici osmog razreda polagaće 15. juna od 9.00 do 11.00 časova, a narednog dana u istom terminu će polagati test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. U nedelji od 15. do 22. juna vršiće se supervizija sprovođenja