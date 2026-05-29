Učenici osmog razreda danas završavaju nastavu, završni ispiti od 15. do 17. juna

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Učenici osmog razreda završavaju danas školsku godinu, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15, 16. i 17. juna, predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Prema Planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, kako navode iz Ministarstva prosvete, završava nešto više od 64.400 osmaka.

Ilustracija. Foto: Unsplash/Ivan Aleksic Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg, jezika učenici osmog razreda polagaće 15. juna od 9.00 do 11.00 časova, a narednog dana u istom terminu će polagati test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. U nedelji od 15. do 22. juna vršiće se supervizija sprovođenja
