Dačić o političkoj odgovornosti: Ko je podneo ostavku kad su ubili Đinđića?

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je rekao da u slučaju Senjak ništa nije sakriveno, i da oni koji brukaju policiju treba da se hapse i teraju iz policije.

Kad je reč o političkoj odgovornosti, rekao je da se ona na izborima utvrđuje, i upitao – ko je podneo ostavku kad su ubili Zorana Đinđića. Na današnjem dnevnom redu Odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove je razmatranje Izveštaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova u proteklih šest meseci, piše N1. Po zakonu, kako je rekao, postoji nekoliko nivoa kontrolisanja integriteta policijskih službenika – od testa integriteta, nivoa rizika pa do provere