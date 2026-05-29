Osmaci danas završavaju školu, malu maturu polagaće više od 64.000 učenika

Učenici osmog razreda danas završavaju osnovnu školu, ali raspust za njih počinje tek posle završnih ispita koji će se održati 15. 16. i 17. juna.

Pomoćnik ministra prosvete Ivan Ćilerdžić za Euronews Srbija apeluje na buduće srednjoškolce da posebno spremaju one oblasti koje nisu znali u martu. Malu maturu polagaće više od 64.000 učenika. Kako navode iz Ministarstva prosvete, planom upisa u srednje škole predviđeno je oko 72.000 mesta u stručnim školama i gimnazijama. Ostalo je još dve nedelje do završnog ispita, piše Euronews. Od tog rezultata zavisi dalje školovanje malih maturanata, pa se pripremna