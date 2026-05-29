Prazna hala, isključeni treneri i pobeda FMP-a nad Partizanom u prvom polufinalu Fajnal fora u Nišu

Za razliku od februara i Kupa Koraća, kada je slavio Partizan, sada je u polufinalu završnice Košarkaške lige Srbije slavio FMP pobedom rezultatom 92:79 (25:18, 22:18, 22:17, 23:26).

Hala „Čair“ bila je poluprazna, a meč su obeležili i treneri koji su u poslednjoj četvrtini zbog rasprave sa sudijama dobili tehničke i isključenja. Od starta je vodio FMP, a Partizan je pokušavao da stigne, doduše, bezuspešno. Imao je tim iz Železnika i plus 11 u drugoj četvrtini, ali su crno-beli serijom 8:0 stigli zaostak na minus 3 (29:26). Tokom treće deonice FMP je uvećavao prednost, a trener Partizana Đoan Penjaroja je dobio tehničku grešku zbog prigovora.