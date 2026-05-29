Novak opet po vrućini bije bitku na Rolan Garosu: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Fonseka

Program na "Filip Šatrijeu" počinje u podne, a otvaraju ga poljske teniserke Magna Linet i Iga Švjontek.

Nakon njih, na teren će Mira Andrejeva i Mari Buzukova. Tek posle toga očekuje se da na teren izađu Novak i Fonseka. Njihov duel možete gledati na kanalima Eurosporta, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu. Đoković je, podsetimo, u prva dva kola za rivale imao tenisere iz Francuske. Prva prepreka bio mu je Đovani Mpeši Perikar, a njega je savladao nakon četiri seta igre. Zatim je bio bolji i od Valentana Roajea, takođe nakon četiri seta. Naredni