Putin se oglasio o dronu koji je udario u zgradu u Rumuniji: EU automatski upire prst u Rusiju, Moskva spremna da ispita okolnosti

Ruski predsednik Vladimir Putin osvrnuo se na incident s dronom koji je navodno pao na teritoriju Rumunije, uz kritiku reakcija Evropske unije i ponudu da Rusija sprovede istragu pod određenim uslovima.

Putin tvrdi da Evropska unija automatski upire prst u Rusiju posle svakog takvog incidenta. "Prva reakcija u EU na bilo koji dron je da ga proglase ruskim, a onda se ispostavi da nije", izjavio je ruski lider. U vezi sa konkretnim slučajem, naveo je da je Moskva spremna da ispita okolnosti pada letelice ako dobije potrebne informacije. "Ako dobijemo objektivne podatke o padu drona u Rumuniji, sprovešćemo objektivnu istragu", rekao je Putin. Rusija odbacuje optužbe
