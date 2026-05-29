Sporazumni raskid! Rastali se Zenit i Dejan Radonjić! Delije prizivaju povratak trofejnog trenera u Zvezdu!

Košarkaški klub Zenit više nema poverenje u Dejana Radonjića.

Posle eliminacije u polufinalu VTB lige od Uniksa, uprava kluba iz Sankt Peterburga odlučila je da srpski stručnjak više neće predvoditi ekipu. Radonjić je bio veoma blizu plasmana u finale, pošto je Zenit imao vođstvo od 3:1 u seriji, ali je usledio veliki preokret Uniksa, što je na kraju koštalo posla bivšeg trenera Crvene zvezde. Ekipu će u borbi za bronzanu medalju protiv Lokomotive Kubanj voditi Rostislav Vergun. Istovremeno, među navijačima Crvene zvezde već