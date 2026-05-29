Tragedija nakon maturske večeri! Učenik (18) poginuo, troje povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Jastrebarskog

Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 2:18 časova u mestu Gornja Reka kod Jastrebarskog.

Prema informacijama iz Policijske stanice Jastrebarsko, do nesreće je došlo nakon što je lično vozilo iz za sada neutvrđenog razloga sletelo sa puta, a policija sprovodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ove tragične saobraćajne nesreće. U nesreći je život izgubio osamnaestogodišnji putnik iz karlovačkog kraja, učenik srednje škole Jastrebarsko i maturant prve generacije logističara koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta,