Veliki pad proizvodnje struje i uglja u Federaciji BiH: Izjednačile se hitro i termoelektrane

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, najveći udeo u ukupnoj proizvodnji električne energije imale su termoelektrane sa 44,2 posto, dok su hidroelektrane učestvovale sa 44 posto.

Vetroelektrane su u ukupnoj proizvodnji učestvovale sa 11,8 posto. Istovremeno je zabeležen značajan pad proizvodnje uglja u Federaciji BiH. Proizvodnja mrkog uglja u aprilu ove godine iznosila je 228.343 tone, dok je u istom periodu prošle godine iznosila 287.615 tona. Pad je evidentiran i kod lignita. U aprilu 2026. proizvedeno je 88.297 tona lignita, dok je godinu ranije proizvodnja iznosila 124.116 tona. U aprilu ove godine u Federaciji BiH nije bilo