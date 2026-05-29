CLS: Šapić odustao od biste Draže Mihailovića na Terazijama, SPS stavio veto

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić odustao je od namere da postavi bistu generala Dragoljub Draže Mihailovića na Terazijama, tvrde iz Centra za lokalnu samoupravu (CLS). Oni navode da Šapić u redovima Srpske napredne stranke (SNS) nije došao do podrške, dok se koalicioni partner, Socialistička partija Srbije (SPS), kako saznaju, „oštro usprotivila“.

„Namera gradonačelnika je bila da postavljanjem biste Mihailovića kreira polemiku i skrene pažnju sa ključnih problema u Beogradu, ali prema svemu sudeći ovaj marketinški trik neće proći“, zaključuje se u saopštenju CLS-a. Kako se navodi, umesto Dražine biste, na kružnom toku biće postavljen simbol „terazija pravde“, odnosno vage. Šapić je nedavno najavio da Beograđanima sprema iznenađenje za kraj maja, a za koje se pretpostavljalo da je spomenik Draži Mihailoviću.