Mali maturanti slave poslednji dan škole: Pogledajte kako su osmaci prodefilovali Knez Mihailovom

Za učenike osmog razreda i đake završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola danas je poslednji nastavni dan u ovoj školskoj godini.

Učenici od prvog do sedmog razreda u školu će ići do petka, 12. juna. Svi ostali srednjoškolci sa školom završavaju 19. juna. U svim delovima Beograda, mali maturanti su slavili kraj školske godine. Nije izostalo paljenje baklji, kao ni tradicionalno kupanje u fontani u centru grada. Mali maturanti "prodefilovali" su Knez Mihailovom gde ih je "ulovila" Mondova kamera. Pevali su i veselili se u prepoznatljivim maturantskim majicama, ispisanim imenima drugara iz