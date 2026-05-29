Počinje istorijski Fajnal-for KLS: Zvezda za čast, Partizan za odbranu trona

Ovog petka počinje istorijski Fajnal-for KLS-a u Nišu.

U prvom polufinalu snage će odmeriti Partizan i FMP od 16 časova, dok će Crvena zvezda i Spartak iz Subotice igrati od 20 časova. "Večiti" su uvek favoriti za osvajanje domaćeg takmičenja, pošto imaju po devet titula u svom vlasništvu. Počevši od 2006. godine, niko nije uspeo da iznenadi beogradske rivale i preuzme im tron. Crveno-beli će pokušati da poprave utisak nakon razočarenja u Evroligi i ABA ligi, dok će crno-belima domaće takmičenje služiti da se razigraju