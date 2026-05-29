Alpac Capital kupuje medije ANN, postignut sporazum sa United Group

Međunarodna investiciona grupa Alpac Capital i Summer Parent S.à r.l, krajnji akcionar United Group („Grupa”), danas potvrđuju da je postignut sporazum o prodaji kompanije Adria News S.à r.l.

Alpac Capital ima dugogodišnje i značajno iskustvo u upravljanju medijskim i informativnim kompanijama na međunarodnom nivou, pri čemu i većinsko vlasništvo nad jednom od najvećih svetskih mreža, Euronews, koja doseže do više od 1,5 milijardi ljudi u preko 160 zemalja i emituje program na 19 jezika. Ova akvizicija pruža ANN-u snažnu platformu i vlasnika usklađenog sa njenim uredničkim principima, obezbeđujući dugoročnu nezavisnost ovih važnih medija. Alpac Capital