Alpac Capital kupuje medije ANN: Zabrinutost zbog "neutralnog novinarstva", urednički tim N1 poručuje da neće dozvoliti promenu uređivačke politike

Junajted grupa i međunarodna kompanija Alpac Capital saopštili su da je postignut dogovor o prodaji medija Adria News Network, u okviru kog posluju i N1, Radar, Forbes, Danas i Nova.

U novinarskim udruženjima - zabrinutost, a urednički tim N1 poručuje da neće dozvoliti bilo kakvu promenu uređivačke politike. Manjinski akcionari Junajted Grupe najavljuju sudski postupak zbog odluke donete bez njihove saglasnosti. Dogovor je pao - sporazum o kupovini N1 je postignut, uz obećanje da se - ništa neće promeniti. U međunarodnoj investicionoj grupi Alpac Capital, koji bi trebalo da preuzme nezavisne medije, tvrde da su posvećeni uredničkim vrednostima