Branislav Šovljanski: Urednički tim N1 neće dozvoliti bilo kakvu promenu uređivačke politike, nastavljamo kao i do sada

News direktor N1 Branislav Šovljanski izjavio je, povodom objave o prodaji medija ANN, da urednički tim N1 televizije neće dozvoliti bilo kakvu promenu uređivačke politike ili pritiske koji dolaze sa bilo koje strane, "da ćemo kao i do sada nastaviti da postavljamo pitanja svima, da insistiramo na odgovorima" i da budemo još profesionalniji.

Podsetimo, međunarodna investiciona grupa Alpac Capital i Summer Parent S.à r.l, krajnji akcionar United Group („Grupa”), danas su potvrdili da je postignut sporazum o prodaji kompanije Adria News S.à r.l, u okviru koje posluje i N1. "Ono što je najvažnije da zna naša publika i celokupna javnost jeste da uređivački tim N1 televizije neće dozvoliti bilo kakvu promenu uređivačke politike ili pritiske koji dolaze sa bilo koje strane - a ima ih mnogo u poslednje vreme,