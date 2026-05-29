Čačani i dalje bez tehničke vode, radovi na sanaciji vodosistema Rzav završeni

Snabdevanje vodom i dalje nije stabilno u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Arilju.

Bez vode je u ovom trenutku više od 200.000 ljudi. Neka od tih mesta imaju alternativne izvore snabdevanja, ali stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić kazao je da su radovi na sanaciji vodosistema Rzav završeni i da očekuje da Čačani danas dobiju tehničku vodu. Reporter N1 javlja da tehnička voda, iako najavljena, i dalje nije stigla u Čačak. Kako navodi, u pojedinim domaćinstvima voda teče, ali pod malim pritiskom. Kako