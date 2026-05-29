Komemoracija Dragoljubu Mićunoviću: "Borio se za demokratiju, kad demokratije nije bilo"

Filozof, profesor i političar Dragoljub Mićunović (1930 - 2026) bio je izuzetan poznavalac teorija društva, polemičar bez premca i pisac besprekornog stila kog su voleli i oni koji su ga napadali, rečeno je danas na komemoraciji u Beogradu.

Mićunović, prvi predsednik obnovljene Demokratske stranke (DS), umro je u utorak u 96. godini. Prijatelji, poštovaoci i saradnici govorili su na današnjoj komemoraciji u Prostoru "Miljenko Dereta" o sećanjima na Mićunovića i njegovom doprinosu obnavljanju višepartijskog sistema u Srbiji. Bivši predsednik Srbije Boris Tadić ocenio je da bez Mićunovića u Srbiji ne bi bilo "ni tračka demokratije". "Bio je filozof, erudita i beskrajno dobar čovek. Trpeo je pretnje,