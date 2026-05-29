Suzana Vasiljević: Sud zabranio Špiglu da širi navode o umešanosti Vučića u Sarajevo safari

Savetnica za medije predsednika Srbije Suzana Vasiljević saopštila je da je na osnovu tužbe predsednika Aleksandra Vučića protiv magazina Špigl, sud u Hamburgu zabranio tom nedeljniku da objavljuje i širi navode kojima se stvara sumnja da je predsednik Vučić bio umešan u navodni "safari" - plaćeno ubijanje ljudi tokom opsade Sarajeva 1990-ih godina. Suzana Vasiljević je saopštila da u prvoj ikada podnetoj tužbi protiv jednog medija u ime predsednika Aleksandra