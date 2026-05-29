Troje povređenih u sudaru autobusa i kamiona kod Dobanovačke petlje, među njima i dete (FOTO)

U sudaru autobusa i teretnog vozila kod Dobanovačke petlje povređene su tri osobe, među kojima je i dete, potvrdili su za N1 u Hitnoj pomoći.

Dve povređene osobe prevezene su u Urgentni centar, a jedno dete na Institut za majku i dete, rečeno je za N1 u Hitnoj pomoći. Kako nam je rečeno, još uvek nema informacija o stepenu povreda jer su povređeni u transportu do zdravstvenih institucija. A post shared by 192.RS (@192_rs) Sudar teretnog vozila i autobusa desio se oko pola deset ujutru. Saobraćaj se odvija jednom trakom, iz pravca Šimanovaca ka gradu. Na društvenim mrežama se vide fotografije autobusa