Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano i toplo sa mogućom kratkotrajnom kišom u Vojvodini

Danas i sutra pretežno sunčano i toplo vreme, uz mogućnost kratkotrajne kiše u Vojvodini i vetrovito na severu i istoku zemlje.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje pretežno sunčano vreme u Srbiji danas, sa jutarnjim temperaturama od 7 do 13 stepeni i dnevnim od 23 do 27 stepeni. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni, mestimično pojačan. U Beogradu se očekuje temperatura do 26 stepeni. Nova Danas RTV Insajder

Za vikend se prognozira toplije vreme sa temperaturama koje mogu dostići i do 31 stepen, uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, naročito na severu i u brdsko-planinskim predelima. Meteorolozi upozoravaju na pojačan vetar i nestabilno vreme početkom juna. Blic Pressek Pravda

U različitim gradovima Srbije, poput Novog Sada, Niša i Sremske Mitrovice, očekuje se pretežno sunčano i prijatno vreme sa temperaturama oko 25-26 stepeni i slabim do umerenim severnim vetrom. Radio 021 Glas juga Ozon

Sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz mogućnost umerene oblačnosti i kratkotrajne kiše ili pljuska u Vojvodini tokom večeri i noći. Vetar će biti slab do umeren, a sredinom dana i jak, zapadni i severozapadni, naročito u Vojvodini i istočnoj Srbiji. Temperatura će se kretati od 5 do 14 stepeni ujutru i od 26 do 30 stepeni tokom dana. Serbian News Media Dnevnik RTS

U Novom Sadu će u subotu biti pretežno sunčano i toplo, sa najnižom temperaturom od 11 stepeni i najvišom oko 29 stepeni. U nedelju se očekuje slično vreme sa maksimalnom temperaturom oko 29 stepeni. Od ponedeljka do četvrtka predviđa se promenljivo i nestabilno vreme sa češćim pljuskovima i grmljavinom, dok se u petak i subotu očekuje stabilizacija vremena. Radio 021 Nova

U Kragujevcu i Šumadiji tokom vikenda očekuje se pretežno sunčano i stabilno vreme, sa temperaturama od 24 do 28 stepeni i bez padavina, uz mogućnost lokalnog razvoja oblačnosti. iKragujevac