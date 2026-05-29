Nove cene goriva: Benzin poskupeo, dizel pojeftinio

Dizel će na pumpama u Srbiji od danas u 15.00 sati do 5. juna u isto vreme biti jeftiniji tri dinara, a benzin će biti skuplji za isti iznos.

Litar dizela će koštati 222 dinara, a benzina 196 dinara. Dizel za poljoprivrednike košta 184 dinara za litar. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premijum BMB 95, produžena je do 23. juna.