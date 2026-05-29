Radovi na sanaciji vodosistema "Rzav" pri kraju: Kada će građani Čačka dobiti vodu

Kvar na sistemu Rzav napravio je veliki problem građanima Čačka koji su ostali i bez tehničke vode. Šef Službe za bezbednost i odbranu Čačka Branislav Zečević istakao je da očekuju da će tehnička voda u toku dana doći u sisteme.

Prvi kvar je saniran u sredu, ali je posle samo nekoliko sati došlo do novog. Radovi su pri kraju. Šef Službe za bezbednost i odbranu Čačka Branislav Zečević rekao je za emisiju "Otvori oči" da se pojava tehničke vode očekuje u svakom trenutku. Dodao je da građani ne treba da brinu jer ima dovoljno vode za sve. "Na terenu imamo 18 cisterni sa vodom za piće i šest cisterni sa vodom za tehničku upotrebu. Flaširanu vodu dobili smo od donacija od NIS, Loznice, JKP