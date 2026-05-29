(Video) Eksplodirala raketa kompanije u vlasništu Džefa Bezosa tokom testiranja

Raketa "Nju Glen" američke kompanije "Blue Origin", u vlasništvu osnivača Amazona Džefa Bezosa, eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi svemirske baze u Kejp Kanaveralu u američkoj saveznoj državi Floridi, a u incidentu nije bilo povređenih, saopštila je kompanija.

Eksplozija se dogodila tokom takozvanog "hot-fire" testa, koji se izvodi na zemlji uz aktiviranje motora rakete dok je letelica pričvršćena za lansirnu rampu. Džef Bezos naveo je na društvenoj mreži Iks da su svi zaposleni bezbedni i da je prerano govoriti o uzroku nesreće. Overview of the New Glenn explosion this evening. By Ryan Caton ( @dpoddolphinpro), who has a video overview of this coming shortly. https://t.co/NX0D2XIOvj — NSF - NASASpaceflight.com