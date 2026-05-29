Sednica Odbora za odbranu: Usvojeni izveštaji o radu MUP-a i stanju bezbednosti u Srbiji

Skupštinski Odbor za odbranu i unutrašnje poslove održao je danas sednicu na kojoj su usvojeni izveštaji o radu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) za periode od oktobra do decembra 2025. godine, kao i od januara do marta ove godine.

Odbor je usvojio i izveštaj o stanju bezbednosti u Srbiji od jula do decembra 2025. godine, izveštaj o radu Sektora unutrašnje kontrole MUP-a za 2025 godinu, kao i predlog Zakona o sporazumu između MUP-a Srbije i Ministarstva za zaštitu građana Grčke oko uspostavljanja zajedničkih patrola u odmaralištima u dve zemlje. Sednica je počela u 12 časova, a završena je nešto pre 15 časova. Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije