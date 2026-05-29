Volstrit obara rekorde dok profiti američkih kompanija rastu, nafta na klackalici

Američka berza je u četvrtak dostigla nove rekorde, dok profiti kompanija poput Dolar Tri, Snouflejk i Hormel Fuds nastavljaju da rastu.

Preliminarni sporazum o produženju prekida vatre u ratu sa Iranom za 60 dana takođe je pomogao da se podigne tržište i obuzdaju cene nafte. Indeks Njujorške berze S&P 500 je dodao 0,6 odsto na svoj rekordni maksimum postavljen dan ranije, a industrijski prosek Dau Džonsa porastao je za 24 poena, ili manje od 0,1 odsto, dok je kompozitni indeks Nasdak porastao za 0,9 odsto, te su oba takođe postavila rekorde. Akcije su porasle nakon što su cene nafte izgubile