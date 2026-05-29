"Bio je vredan, odgovoran i omiljen među vršnjacima": Ognjen (18) koji je poginuo kod Sremske Mitrovice, auto sa mladićima završio na krovu

Društvene mreže preplavljene su oproštajnim porukama od Ognjena D. (18), čiji je život prerano ugašen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas posle ponoći u mestu Martinci kod Sremske Mitrovice.

Od njega se na mrežama sa ogromnom tugom opraštaju brojni prijatelji, školski drugovi i poznanici, ne mogu da veruju da ga više nema. "Bio je vredan, odgovoran i omiljen među vršnjacima. Posebno boli činjenica da je sutradan trebalo da proslavi matursko veče", reči su njegovih skrhanih prijatelja koji se kroz suze opraštaju od njega. Tragedija koja je zavila Martince u crno dogodila se u Fruškogorskoj ulici, kada je automobil u kojem su se nalazila trojica mladića