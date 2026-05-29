Čačani pet dana bez vode, gradonačelnik na bolovanju: Opozicija godinu dana traži odgovor na pitanje ko vodi grad, sad gledamo epilog SNS rasula

Havarija na vodosistemu "Rzav" koja je pet dana ostavila bez vode više od 200.000 ljiudi u Čačku i okolini, samo je vrh ledenog brega i problema sa kojima se suočavaju u gradu na Moravi. Već godinu dana opozicija postavlja pitanje ko upravlja Čačkom, imajući u vidu da je gradonačelnik Milun Todorović od juna na bolovanju zbog zdravstvenih problema, te da se epilog poput havarije sa vodom očekivao zbog takvog odnosa vlasti Srpske napredne stranke prema gradu. Nataša Veljkovski, odbornica Grupe građana

Već danima, građani Čačka i okoline muče muku sa vodom i to na visokim temperaturama, a posle havarije na magistralnom cevovodu vodosistema „Rzav“. Građani su se uzdali u tehničku vodu, ali je nakon sanacije prvobitnog kvara, došlo do novog problema, čije otklanjanje i dalje traje. Treba napomenuti da se sa sistema Rzav snabdeva više od 200.000 potrošača. Zbog problema sa vodosabdevanjem na teritoriji Čačka proglašena je vanredna situacija. Čačkom je sve do aprila