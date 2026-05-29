Podatak koji će vas oboriti sa nogu: Novak protiv brazilskog čuda koje se rodilo kad je on osvojio prvu titulu

Krunski dokaz da je neko najbolji teniser svih vremena jeste činjenica da je pobeđivao pet različite generacije tenisera. Sada Novak Đoković želi da još jednom podseti one najmlađe ko se i dalje pita za mnogo stvari na ATP turu.

Razlika u godinama je neverovatna do te mere da je Novak Đoković prvu profesionalnu ATP titulu osvojio u Amersfortu jula 2006. godine, a Žoao Fonseka, njegov rival u trećem kolu Rolan Garosa, rodio se avgusta iste godine. Dakle, Đoković u svojoj kolekciji ima Ajpod iz tog holandskog grada koji je stariji od današnjeg rivala. Godinama je Fonseka bliži Stefanu Đokoviću, nego Novaku... Ali, godine ne igraju tenis i ne znači da će to odlučiti. Ipak, svestan je Đoković