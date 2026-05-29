VIDEO Katastrofa na Floridi: Eksplodirala Bezosova raketa, snimci obilaze svet

Raketa kompanije Blue Origin, u vlasništvu milijardera Džefa Bezosa, eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi u svemirskoj bazi Kejp Kanaveral na Floridi, a snimci snažne detonacije ubrzo su preplavili društvene mreže.

Incident se dogodio dok je raketa New Glenn, visoka gotovo 100 metara, prolazila takozvani „hot-fire” test motora, jednu od poslednjih provera pred planirano lansiranje. Raketa je trebalo da u orbitu ponese 48 Amazonovih širokopojasnih satelita, ali je tokom testiranja došlo do eksplozije koja se mogla videti kilometrima daleko. Kompanija Blue Origin saopštila je da je tokom provere motora došlo do incidenta, ali da su svi zaposleni i članovi osoblja bezbedni i da