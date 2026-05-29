VIDEO San Antonio razmontirao Oklahomu: Majstorica odlučuje finalistu NBA lige

Košarkaši San Antonija ubedljivo su nadigrali Oklahomu rezultatom 118:91 i tako izborili odlučujuću sedmu utakmicu u finalu Zapadne konferencije NBA lige.

Sparsi su od samog starta nametnuli prepoznatljiv ritam, kontrolisali igru i energijom lomili rivala, a ključni udarac zadali su u trećoj četvrtini kada su nestvarnom serijom 20:0 potpuno slomili Tander. Teksašku ekipu je do trijumfa predvodio nezadrživi Viktor Vembanjama, koji je meč završio sa 28 poena, 10 skokova i tri blokade. Veliku podršku imao je u mladim bekovima – Dilan Harper je dodao 18 poena uz šest skokova, dok je Stefon Kastl bio nadomak dabl-dabla sa