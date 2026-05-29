Zvezdin raspad za kraj očajne sezone, Spartak u finalu KLS-a: Koš na sekund do kraja šokirao crveno-bele

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Spartaka iz Subotice rezultatom 89:90 u niškoj dvorani "Čair", u okviru drugog polufinala Košarkaške lige Srbije.

Heroj pobede Spartaka bio je Olivije Henlan, koji je sa celog terena uhvatio zalet i elegantno poentirao na sekund pre kraja. Zvezdina odbrana se raspala u ključnim trenucima, a Džordan Nvora je posle niza greška promašio i trojku za pobedu sa više od pola terena. Zvezda je drugu godinu zaredom poražena od Spartaka u polufinalu KLS-a, a prethodno se suočila i sa ispadanjem u polufinalu ABA lige od Partizana. Crveno-beli ni u Evroligi nisu napravili iskorak, pošto